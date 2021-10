De enfermeira a estrela do “The Voice” – Andreia Rio emociona mentores

É com a Marisa Liz que a concorrente avança para a fase das Batalhas

Andreia Rio, enfermeira de profissão, tem 34 anos e vive em Faro. É na música, particularmente no Fado, que encontra a sua maior paixão, o que a levou até aos palcos do The Voice na Bélgica e, agora, em Portugal. Ao JA, Andreia contou o seu percurso e como tem sido a experiência no concurso de talentos da RTP1.

Natural de Trás-os-Montes, Andreia Rio viveu na Bélgica, na cidade de Bruxelas, durante quase uma década e admite que estes últimos anos “têm sido uma grande aventura”. Na Bélgica, tentou a sorte no The Voice Bélgica, em 2018, com a interpretação de “Ó gente da minha terra”, de Mariza, na prova cega, vídeo que arrecadou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, conquistando também o cantor francês Slimane, com quem mantém uma estreita ligação.

