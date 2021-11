De médico a pintor: Vicente Brito apresenta nova exposição em Faro

Vicente Brito é um artista farense que já foi médico e que assina agora a exposição de pintura “Da revolução ao fim do mundo II”, com inauguração marcada para o dia 6 de novembro, às 18:00 horas, no Museu Municipal de Faro.

A Artadentro, Associaçao de Arte Contemporânea, regressa com o ciclo de arte contemporânea Eklektikós, em colaboração com o Museu Municipal de Faro, para apresentar a exposição, “Da revolução ao fim do mundo II”, do artista farense Vicente Brito.

Nesta mostra, Vicente Brito, conforme as suas convições cristãs e marxistas, apresenta “um conjunto de pinturas de grande poder expressivo, onde é evidente o olhar mordaz sobre o mundo e a energia combativa de quem age a bem da sociedade”, segundo nota da Artadentro.

A exposição, “não apenas nos oferece o diagnóstico possível — dada a realidade visível —, como sobretudo, nos oferece o exemplo paradigmático do poder do homem e da arte, aquecidos ao sol algarvio, no ultrapassar de contradições e obstáculos na realização de uma obra ímpar de liberdade e integridade”, destacou a entidade promotora da exposição.

O Museu Municipal de Faro está aberto de terça a sexta-feira, das 10:00 às 18:00. Aos sábados e domingos, as portas abrem-se das 10:30 às 17:00.

A exposição estará no Museu Municipal de Faro de 6 de novembro até 3 de janeiro de 2022.

Vicente Brito, nascido em Faro, em 1939,é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 1966, prosseguindo os estudos de medicina até 1973 na Suíça e em Inglaterra. Em 1973, regressa a Portugal e inicia a sua carreira médica no Hospital de Faro, onde chega a diretor do Serviço do Ortopedia. Inicia-se na pintura nos anos 50 ao frequentar o atelier do pintor Sidónio, onde pinta o primeiro quadro. A sua obra, inspirada no Surrealismo e no Expressionismo alemão do Die Brücke, é exibida pela primeira vez em 1976, numa individual em Faro. Desde então, o seu trabalho é exibido regularmente, de modo individual ou coletivo, em Portugal e Espanha. As suas obras integram coleções particulares e institucionais em Portugal e Inglaterra.

