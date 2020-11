De rosa até quase ao fim…

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

Foi o que ditou a prestação do nosso campeão João Almeida, no Giro de Itália, no qual envergou a camisola rosa durante quinze dias, tendo alcançado um brilhante 4.º lugar.



Classificação que lhe permite ficar na história do ciclismo como o português com mais dias de liderança numa das maiores voltas – “Giro” de Itália, “Tour” de França ou “Vuelta” a Espanha.



João Almeida, que surpreendeu tudo e todos, não obstante a sua juventude, com 22 anos de idade, e que de forma humilde se expressou desta maneira: “Não tenho a noção do real impacto da minha prestação, mas estou muito grato a todos os portugueses e por todas as mensagens”, isto no dia em que perdeu a camisola rosa, para, na última etapa e num último suspiro, convicto afirmar: “Tudo muda a partir de agora e mostrei que sou um ciclista com garra e lutador. Creio que mostrei a minha essência, que era o mais importante”.



Mas, atento ao que se foi desenvolvendo no “Giro”, Marco Chagas, antiga estrela do ciclismo nacional não tem dúvidas: “Vê-se que é um miúdo tranquilo, com uma boa postura, se assim não fosse teria abanado, logo aos primeiros dias. Tem uma grande classe e é feito de uma fibra enorme. Psicologicamente pode ser muito forte e ter um comportamento de grande qualidade, mas tem de ter valores físicos muito bons para conseguir fazer o que fez no Giro”.



Neste caudal de emoções e atentos ao desempenho do jovem ciclista estiveram os pais de João Almeida, particularmente sua mãe, Patrícia, que no final das etapas procurou sempre chegar à fala com o filho, na circunstância com uma máscara a condizer e feita propositadamente em sua homenagem: “Conseguimos sempre trocar umas palavrinhas e só de o ver já ficamos contentes. É um grande orgulho e tudo isto que está a viver é mérito do trabalho. Ele conquistou muita gente e trouxe alegria à vida das pessoas num momento muito difícil”.



Quem também irradiava felicidade era o presidente da Federação (FPC) Delmino Pereira, presente em Milão no último dia da competição: “O momento é deles (de João Almeida a juntar ao rei da montanha, Ruben Guerreiro), têm de desfrutar e nós só temos de os apoiar. Mas estes resultados, aliados aos de Rui Costa, dão força a uma modalidade que tem vindo a crescer. Precisávamos deste sucesso, é muito importante para os nossos jovens”.



Também, e enquanto feito inédito do ciclismo português, de salientar a prestação de Ruben Guerreiro pela conquista de uma etapa e de se ter sagrado rei da montanha, que em momento de justificada euforia se expressou: “Estou muito orgulhoso, á sem dúvida um sentimento muito bom, por ter ganho uma etapa e a camisola azul. Já posso dizer que sou o rei dos trepadores. Nunca mais me vou esquecer disto”.



Seja por não ter (ainda) “a noção real do impacto da sua prestação” (João Almeida), seja por “nunca mais me vou esquecer disto” (Ruben Guerreiro), o facto é que fizeram história e escreveram duas páginas brilhantes do desporto, e do ciclismo em particular, português.



E é assim com esta postura de verdadeiros campeões, não obstante a sua juventude, ambos revelando uma assinalável humildade, que servindo de excelente exemplo para os nossos mais jovens praticantes, se constituiram em verdadeiros ídolos, porque ensinaram, sendo!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”