De VRSA para o mundo, jovens apelam à humanidade para que haja paz

O presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis apelou hoje aos jovens que sejam “capazes de mudar o mundo para melhor” e, em nome da juventude, apelou à humanidade que faça as pazes entre os povos.

Falando perante mais de um milhar de pessoas em Vila Real de Santo António, durante o 18º Encontro Nacional das Associações Juvenis, que decorre este sábado e domingo, Tiago Manuel Rego enfatizou que se trata de um encontro “onde se respira juventude, onde se vivem emoções de cada um e onde os jovens provam que têm ideias para o mundo e oportunidade para as concretizar”.

“Regressamos após dois anos de interregno, 932 dias, desde o último encontro, durante os quais nos empenhámos a nossa resiliência, paciência e solidariedade”, disse, em referência à pausa de dois anos devida ao covid, que fez suspender este tipo de meetings.

“A ação de uma nova geração, ora afamada ora desvalorizada, foi determinante para a construção de soluções em prol do nosso futuro. É inequívoco que esta crise sanitária atravessa todos os setores e faixas etárias. Mas as dificuldades são sempre mais penosas para as jovens gerações que regressam várias vezes à casa de partida”, enfatizou.

Contudo, enunciou que esta geração é “menos conservadora, mais plural e defensora de uma igualdade de oportunidades, que está na linha da frente por um mundo mais justo”.

“Somos também de uma geração marcadamente solidária, que abraça causas coletivas e apela ao mundo do agora que faça as pazes com o planeta. Somos a geração que acredita que vai mudar tudo, tenhamos nós oportunidade para isso. A indiferença e a resignação retiram à humanidade sonhos e futuros. O declínio das democracias face aos populismos, a erosão dos direitos perante os conservadorismos e o crescimento dos ódios despoletados pela desinformação são demasiadas fatalidades contra as quais vale a pena lutar”, salientou.

Em nome da juventude, Tiago Manuel Rego disse esperar mais sempre de um mundo em mudança, “que resista mais a mais uma pandemia e às crises económicas sucessivas”. “Esperamos mais de uma sociedade livre e na qual cada um possa realizar o seu projeto de vida. Esperamos mais de quem decide para fazer das intenções anunciadas ações consequentes”, disse.

Em nome do encontro juvenil, reivindicou “a paz que nos prometeram, a felicidade que anunciaram, e a realização de todos os nossos sonhos. Se nada disto ambicionarmos, então para quê lutar, agir e sonhar? Não nos revemos na indiferença no egoísmo ou na injustiça. A nossa geração quer ser sempre parte da solução e reforçar a sorte que temos por adquirida”.

Enunciou ainda o desafio da igualdade de oportunidades, alterações climáticas e da era digital, que “são o motor da ação de uma geração preocupada com a justiça intergeracional e com a sustentabilidade do nosso espaço comum. São cada vez mais os jovens que desenvolvem iniciativas em prol destas causas”.

A juventude, disse, “intervem nas comunidades de forma abnegada e altruísta. Não mudamos o mundo apenas olhando para ele, mas sim da forma que escolhemos viver nele. É com base neste dogma que devemos intervir com o intuito de reforçar a nossa democracia, na certeza de que esta funciona muito melhor quando todos nós participamos”.

“Os jovens devem ser coautores das políticas de juventude, estas devem ser transversais, os espaços de participação têm que ser reforçados e otimizados e o investimento nas políticas de juventude é fulcral para o sucesso”, concluiu.

Entre outros oradores ligados ao associativismo juvenil, intervieram também o presidente da Câmara de VRSA, Álvaro Araújo, o secretário de Estado do da Economia e do Mar, José Maria Costa e a sessão de abertura do encontro, apresentado pelo radialista Fernando Alvim, foi encerrada pelo primeiro-ministro, António Costa.

O encontro termina domingo à noite com um concerto do cantor Dino Santiago, na praça central da cidade, designada Marquês de Pombal.