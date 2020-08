Dead Combo e Orquestra de Jazz este fim-de-semana em Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Orquestra de Jazz do Algarve e os Dead Combo atuam este fim-de-semana, nos dias 14 e 15 de agosto, respetivamente, no Parque do Palácio da Galeria em Tavira, anunciou a autarquia.

No primeiro espetáculo, na sexta-feira, a orquestra algarvia conta com a voz de Kiko Pereira a interpretar temas de Frank Sinatra como “Come fly with me” e “It was a very good year”, pelas 22:00, com entrada gratuita.

No sábado é a vez de um concerto Dead Combo, que faz parte da digressão de despedida da banda intitulada “Odeon Hotel”. Este espetáculo, com início às 22:00 e um custo de 10 euros, será uma homenagem a Zé Pedro dos Xutos & Pontapés.

Os bilhetes podem ser adquiridos diariamente, das 20:00 às 23:00 na Praça da República, e nos dias dos espetáculos, no mesmo horário, no largo frente ao Palácio da Galeria.

É obrigatória a aquisição prévia das entradas, inclusive nos espetáculos gratuitos como o da Orquestra de Jazz do Algarve e o valor reverterá a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual para instituições de solidariedade social do concelho.

A lotação máxima dos espaços foi reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingências, além de ser obrigatório o uso de máscara e o cumprimento das regras de segurança.