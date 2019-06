Deco: “43% das aves estudadas no Algarve tinham ingerido plástico”

“43,4% das aves estudadas no Algarve tinham ingerido plástico!”. “No Algarve, ao longo de 100 metros, encontramos 57 artigos de plástico descartável”. “12% dos plásticos encontrados nas praias algarvias são beatas, que não são biodegradáveis”. Estas são algumas das frases que fazem parte da campanha ‘Plástico à Vista! Livre-se Dessa Espécie!’, promovida pela delegação do Algarve da associação de defesa do consumidor Deco, em colaboração com o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve. Este projeto será apresentado esta quinta-feira, dia 6 de junho, na universidade algarvia, pelas 10h00.

“Queremos mobilizar o consumidor para os impactos negativos do plástico na costa algarvia, incentivando à mudança. O plástico é o grande desafio da sociedade atual, pelo que é cada vez mais relevante envolver o consumidor na importância de adotar comportamentos mais sustentáveis”, adiantam os responsáveis da Deco Algarve, apelando aos consumidores para privilegiarem produtos a granel e sacos reutilizáveis, abdicando assim do uso de garrafas e sacos de plástico…

