Definidos programas de gestão da paisagem nas Serras de Monchique e Silves

O Executivo Municipal de Monchique promoveu, recentemente, uma reunião de trabalho no âmbito dos Programas de Reordenamento e Gestão das Paisagens das Serras de Monchique e Silves.

Os programas discutidos visam a promoção de iniciativas de reconversão da paisagem em territórios de elevada perigosidade de incêndio, bem como fomentar novos processos de trabalho e novos conteúdos a considerar nos instrumentos de gestão territorial, de acordo com a autarquia.

Participaram na reunião o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, Paulo Catarino, o presidente e o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), José Apolinário e José Pacheco, respetivamente, a diretora-geral do Território, Fernanda do Carmo e o diretor regional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Castelão Rodrigues,

Estiveram ainda presentes, entre outros, os elementos da recém-criada Divisão de Desenvolvimento Rural do município, que pretende “a valorização de um território maioritariamente rural”.