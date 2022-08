Deloitte abre candidaturas a bolsas para curso de tecnologia na UAlg

As candidaturas ao programa BrightStart da Deloitte, na Universidade do Algarve (UAlg), encontram-se abertas até ao dia 14 de agosto, anunciou a instituição.

Este programa, que vai na sua quinta edição, “permite aos estudantes do curso técnico superior profissional (CTeSP) na área das Tecnologias Informáticas conciliarem a sua formação académica com experiência profissional prática adquirida através da resolução de casos práticos em contexto real de trabalho”, segundo o comunicado

Os alunos ou encarregados de educação interessados podem participar nas sessões de esclarecimento online que decorrerão no dia 9 de agosto, às 18h30.

O Programa BrightStart está alinhado com o calendário académico e o plano de formação inclui unidades curriculares como Programação, Tecnologias de Mercado, Tecnologias Emergentes, metodologias ágeis de desenvolvimento de software, entre outros.

Aos alunos selecionados para fazer parte do BrightStart será atribuída uma bolsa de estudo de longa duração, durante todos os anos do curso superior, sendo os custos académicos suportados pela Deloitte, incluindo as propinas mensais e taxas de inscrição no curso.

Paulo Pessanha de Almeida, partner da Deloitte, afirma que “o Brighstart continua a ser um programa diferenciado, que combina a parte curricular da licenciatura com um forte elemento prático. Em 2022 assinalamos um marco importante, não só pelos cinco anos do programa em Portugal, mas porque, pela primeira vez, vamos ter uma turma de alunos formados ao abrigo do programa.”

Para Rui Vaz, partner da Deloitte, “o programa tem vindo a crescer, estamos já presentes em seis cidades, e o sucesso é demonstrado pelo número de alunos que todos os anos se candidata. Numa altura em que os recursos nas áreas tecnológicas são escassos, a Deloitte tomou a iniciativa de não só apoiar, mas formar aqueles que serão os nossos futuros profissionais.”

O programa BrightStart chegou a Portugal em 2017 e tem a duração de 5 anos durante os quais os alunos irão completar um Curso Técnico Superior Profissional.