Demolições prosseguem nos núcleos da Culatra a 7 de novembro

Está marcado para o próximo dia 7 de novembro o fim da primeira fase de demolições, com a destruição de 14 construções no núcleo dos Hangares e oito no Farol. Desde o início do processo que os habitantes têm protestado e tentado travar as tomadas de posse administrativas e as demolições através dos tribunais, com recurso a providências cautelares. O processo já se arrasta há mais de três anos e já envolveu a demolição de quase 400 habitações na ria Formosa

Um total de 22 construções dos núcleos habitacionais dos Hangares (14) e do Farol (oito), na ilha da Culatra, em Faro, estão marcadas para vir abaixo no próximo dia 7 de novembro.

Os proprietários destas habitações já tinham recebido as notificações por parte da Polis Litoral Ria Formosa (que está em liquidação até ao final do ano), para a tomada de posse administrativa das suas casas, para uma eventual demolição, que estava inicialmente prevista começar em fevereiro deste ano. Já antes, em março de 2017, o processo levou à destruição de 51 casas nos mesmos núcleos.

No entanto, estas 22 construções resistiram até agora graças a várias providências cautelares e outros processos que foram interpostos nos tribunais durante os últimos anos.

Apesar disso, as demolições vão regressar aos núcleos da ilha da Culatra já em novembro, naquele que será o fim da primeira fase de demolições.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, o “Movimento não às demolições”, criado recentemente por alguns moradores das ilhas, confirma que os proprietários já receberam os avisos, adiantando que “desde o início deste flagelo já foram demolidas mais de 300 habitações”…

