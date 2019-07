Deputado do PCP eleito pelo Algarve presta contas do trabalho realizado na AR

O deputado do PCP eleito pelo Algarve, Paulo Sá, que já não será candidato nas próximas eleições legislativas, marcadas para 6 de outubro, esteve esta semana em Lagos, para prestar contas do trabalho realizado na Assembleia da República na última legislatura.

“Nas eleições legislativas de 2015, dissemos aos algarvios que podiam dar o seu voto à CDU com toda a confiança, pois o seu voto seria transformado em luta em defesa dos interesses do Algarve e do país. Hoje, passados quatro anos, podemos dizer com orgulho que a CDU mereceu plenamente a confiança dos algarvios”, salientam os comunistas em comunicado.

Segundo o balanço feito pela CDU, a coligação que une PCP e Os Verdes desenvolveu “uma notável intervenção na frente parlamentar”. “Realizou, em todos os concelhos do Algarve, cerca de 350 reuniões, visitas e contactos com as mais diversas entidades. Sobre múltiplos aspectos da realidade regional algarvia, dirigiu ao Governo cerca de 400 perguntas e requerimentos. Fez o diagnóstico dos problemas que afligem o Algarve e apresentou soluções em três dezenas e meia de projectos de resolução. Não deixou problemas para trás! Desde os grandes problemas com impacto ao nível de toda a região até aos pequenos problemas que afetam a mais despovoada freguesia do interior serrano, a CDU esteve lá: identificou e denunciou os problemas, apontou caminhos para os ultrapassar, exigiu ao Governo medidas para a sua resolução”, lê-se na nota.

Na prestação de contas da CDU, Tiago Raposo, que é agora o primeiro candidato da CDU no Algarve, referiu que as populações podem continuar a contar com a CDU, na defesa dos seus interesses e aspirações. “A CDU continuará a lutar pela melhoria e reforço de meios do Serviço Nacional de Saúde na região, pela construção do novo Hospital Central do Algarve, pelo fim da sazonalidade e precariedade dos trabalhadores algarvios, exigindo vínculos efectivos e estáveis, pela abolição das portagens na Via do Infante, pela conclusão das obras de requalificação da EN 125, pela dinamização do aparelho produtivo regional, pela defesa e preservação do ambiente, entre muitas outras medidas necessárias para a região algarvia”, referiu.