Deputados do PS estreiam-se a pedir Hospital Central

Os deputados do Partido Socialista aproveitaram o primeiro dia após a tomada de posse da Assembleia da República para escrever à Ministra da Saúde sobre a construção, nesta legislatura, do Hospital Central e Universitário do Algarve.

Jamila Madeira, Luís Graça, Isabel Guerreiro, Francisco Oliveira e Tatiana Homem de Gouveia, em substituição do ainda membro do anterior Governo Jorge Botelho, fizeram questão de, como prometido na campanha eleitoral, fazer do novo Hospital Central e Universitário do Algarve a primeira iniciativa enquanto eleitos, questionando no mesmo dia em que os membros do XXIII Governo Constitucional tomaram posse o Ministério da Saúde sobre aquela que consideram a prioridade das prioridades para o Algarve.

Na missiva, os Deputados socialistas recordam que o novo Hospital Central do Algarve é, há mais de 20 anos, um projeto continuamente prometido e constantemente adiado, tendo sido inclusive classificado pelo Ministério da Saúde como a segunda prioridade do país, logo depois do novo Hospital de Todos os Santos.

Os parlamentares algarvios sublinham o amplo consenso que existe em torno da necessidade deste equipamento de saúde, cujo concurso para adjudicação da Parceria Público Privada para a sua construção se encontra desde 2011 suspenso, aproveitando o início da nova legislatura para saber se, depois de na última campanha eleitoral o Partido Socialista ter assumido no seu compromisso eleitoral nacional a construção do novo Hospital Central Universitário do Algarve, o mesmo se traduzirá num objetivo efetivo do Ministério da Saúde e qual o calendário para a sua concretização.