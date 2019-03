Deputados do PS organizam audição pública sobre segurança privada em Albufeira

Os deputados socialistas eleitos pelo Algarve, Fernando Anastácio, Jamila Madeira, Luís Graça e Ana Passos, organizam, no próximo dia 11 de março, na Câmara de Albufeira, uma audição pública sobre o regime jurídico do sistema de segurança privada dos estabelecimentos de restauração e bebidas e regime jurídico da segurança privada, ambos com propostas de leis em análise na Assembleia da República. A sessão vai ter lugar pelas 17h30 e visa a apresentação das referidas propostas de lei e a audição da comunidade sobre as soluções legislativas em causa.

Participam na audição pública o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e ainda as principais entidades que representam o setor: a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, através do presidente da delegação do Algarve, Cristóvão Lopes, e da coordenadora, Filomena Diegues, a AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, pelo presidente da direção Elidérico Viegas, e a AHISA – Associação dos Industriais Hoteleiros, Restauração e Bebidas do Algarve, representada pelo presidente da direção Daniel do Adro.

“Atendendo à relevância destas matérias, muito em particular no que concerne à segurança das populações, das nossas cidades e das nossas comunidades, mas também muito em particular da preservação e desenvolvimento na atividade económica e, em concreto, do setor do turismo, consideramos esta discussão bastante importante”, explica o deputado socialista Fernando Anastácio.