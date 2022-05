Deputados do PSD atentos para que Hospital Central não fique no papel

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve garantiram esta semana continuar atentos para garantir que o Governo cumpre o Orçamento de Estado e que o Hospital Central “não fique no papel”, anunciou o partido.

Os responsáveis destacam ainda a maioria parlamentar alcançada na votação na especialidade do Orçamento de Estado para 2002, o que representa um “rumo à construção do Hospital Central do Algarve, prometido há mais de 20 anos”, segundo o comunicado.

“Por força de uma alteração à proposta de Lei do OE para 2022, o Governo assume o compromisso de iniciar o procedimento para a construção e equipamento do novo edifício do hospital até ao final do mês de setembro”, acrescenta o partido.

Os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos salientam que “são boas notícias para o Algarve” e lembram que o Partido Socialista “tem sido perito em fazer promessas que depois não cumpre, refugiando-se nas mais variadas desculpas, tal como aliás, aconteceu recentemente com a redução das taxas de portagens na A22”.

Por isso, os deputados “manter-se-ão atentos ao evoluir do processo para garantir que, desta vez, o Hospital Central do Algarve seja uma realidade, o mais depressa possível”.

“Esta infraestrutura é fundamental para ajudar a resolver os problemas que a região enfrenta na prestação de cuidados de saúde, razão pela qual, os deputados do PSD eleitos pelo Algarve têm insistido na necessidade de acelerar o processo de construção”, conclui.