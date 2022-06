Deputados do PSD criam canal “SOS Saúde Algarve”

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo do Algarve disponibilizam, desde o dia 15 de junho, um e-mail para onde todos os cidadãos podem enviar “relatos pessoais dos problemas enfrentados quando se deslocam aos serviços de saúde ou das dificuldades em acederem aos mesmos”.

A linha “SOS Saúde Algarve”, disponível através do e-mail [email protected], tem como principal objetivo “ouvir a população, sendo um canal onde cada um pode expor o seu caso de forma rápida, direta e com a certeza de que terá uma resposta”, refere o Partido em comunicado.

Nos últimos meses, os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos “têm dado conta de problemas cada vez maiores na prestação de cuidados de saúde na região do Algarve, sobretudo no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, onde a falta de especialistas é uma realidade gritante e que se repete semana após semana”.

“Neste momento crítico, os parlamentares eleitos pelo distrito de Faro não podem deixar de estar, uma vez mais, ao lado da população e não abdicarão de usar todos os mecanismos ao seu alcance para que se inverta a tendência de desinvestimento público no Algarve”, pode ler-se na nota.