Deputados do PSD lamentam fecho do Bloco de Partos em Portimão

Os três deputados do PSD eleitos pelo círculo de Faro consideraram esta sexta-feira que a falta de especialistas entre as 16h desta sexta-feira e as 9h de segunda-feira, 27 de junho, “coloca em causa a assistência à população e obriga as grávidas a deslocarem-se até Faro”.

Os parlamentares lamentam terem sido “novamente, surpreendidos com mais um encerramento do Bloco de Partos devido à ausência de Pediatras na Unidade de Portimão, pertencente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve”.

“Também o Serviço de Urgência de Pediatria será fortemente afetado entre as 21h de 24 de junho e as 9h de 25 de junho e depois, novamente, entre as 21h de 25 de junho e as 9h do dia 27 de junho. Durante estes períodos o Hospital de Portimão ficará sem pediatras na Urgência Pediátrica, Neonatologia, Pediatria e Berçário”, avisam os três deputados eleitos pelo PSD no círculo eleitoral do Algarve.

Os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos “continuam a defender um reforço urgente e consistente dos meios humanos, e técnicos, no distrito de Faro para acabar com o flagelo da falta de clínicos na região”.

Lamentam que a Administração do CHUA “tenha vindo, constantemente, a omitir esta informação da população, apanhada, muitas vezes de surpresa”.

A sequência de encerramentos a que o país tem vindo a assistir prova, uma vez mais, que, ao contrário do que o primeiro-ministro prometeu, o problema não ficou resolvido na passada segunda-feira, salientam.

“O Governo não pode continuar escondido, a aguardar as conclusões de comissões criadas à pressa e que, nunca, em tempo útil, conseguirão resolver os dramas que há vários anos afetam o Serviço Nacional de Saúde”, concluem.