Deputados socialistas estão apreensivos com aquicultura na Ria Formosa e questionam Governo

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo de Faro questionaram esta quarta-feira o ministro do Mar sobre a existência de estudos de impacto ambiental na zona do Parque Natural da Ria Formosa, no Concelho de Olhão, onde está prevista a instalação de um estabelecimento de culturas em águas marinhas de 10 hectares.



Na pergunta dirigida ao ministro da tutela, Ricardo Serrão Santos, os deputados Luís Graça, Joaquina Matos, Ana Passos, Francisco Oliveira e Célia Paz manifestam-se apreensivos com a notícia do requerimento, por parte de uma empresa de exploração de bivalves, do Título de Atividade Aquícola para instalação de uma estrutura destinada ao “crescimento e engorda de ostra portuguesa, ostra japonesa e amêijoa boa, com a área de 100002m2”, a localizar no Parque Natural da Ria Formosa, sob a jurisdição da Capitania do Porto de Olhão.



Os parlamentares do PS alertam que depois de tornado público o requerimento, através de edital da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, se gerou um movimento de contestação por parte dos habitantes da região.



“A população, através da Associação de Moradores da Ilha da Culatra, manifestou-se contra instalação da referida estrutura já que, em seu entender, a Ria Formosa é a maternidade natural, onde a amêijoa boa, berbigão e outros bivalves, nascem e crescem naturalmente”, recorda-se na pergunta.



Além dos estudos sobre “os impactos no ecossistema abrangido e envolvente à zona prevista para instalação do referido estabelecimento de culturas em águas marinhas”, os eleitos do PS querem também saber se “estão estudados os impactos económicos na atividade dos pescadores e moradores da Ilha da Culatra”.



Os parlamentares questionam ainda se “foram estudadas outras localizações alternativas para a instalação do referido estabelecimento de culturas em águas marinhas”.