Desacertado

Não recriminava o pai ou a mãe, nem o mundo, nem a vida ou algo que se materializasse. Não encontrava réu a quem pudesse acusar. O ensimesmamento que o governava desde criança era certamente injunção da natureza e não coacção ou aprendizagem obtida nas circunstâncias da existência. Do pelotão de espermatozóides cuja soltura pôs termo a um acto de amor dos pais, o marau que se adiantou era jumento, apenas uns genes tansos o compunham e o resultado foi a alhada que era a sua pessoa. Saiu medroso, macambúzio, perro na sabedoria e, o pior de tudo, murcho nos afectos… e no resto. Nunca houve quem lhe trouxesse ao coração a festa que o bem-querer acorda, a brandura que o fizesse sorrir ao enredo mais mal-amanhado, a confiança que lhe desse alegres dias. E não houve porque aquele feitio peludo a todos repeliu. Laivosas e mesureiras, as vizinhas da travessa onde assentou arraiais quando, já reformado, tornou às origens, reputavam-no de bem-criado, atencioso, referiam-se-lhe com alta consideração. Era cheio de boas maneiras, isso é verdade. Mas não iam o gesto e a palavra em concordância com o pensamento. Não as gramava, tinha-as a todas por umas lambisgóias, e enquanto a fala prazenteira manifestava zelo pela saúde ou conforto, o íntimo invocava fezes e devassidão, no vernáculo mais bruto. De par com o azedume para com mundo ia, como amiúde acontece, o sofrimento, um desmesurado sofrimento.

Desprezamos a cidade, provocamo-la, desafiamo-la com descaro e insolência, mas isso é apenas a confissão da nossa derrota, o reconhecimento de que entre os nossos gostos e as suas leis sempre as portas se nos cerraram e aqueles ficaram de fora. Cativo da ordem social antiga, cujos preceitos nunca enjeitou embora o tenha desejado, nos tempos quentes, em defesa do lombo, nutria admiração pelo Botas (Salazar, para os esquecidos), sentia como atentado ao brio pátrio a perda de respeito entre a arraia-miúda e os graúdos, mormente os eclesiásticos, o abandono do “Ultramar”, a revogação da concordata com a Santa Sé, a liberdade de imprensa, a permissão do aborto, enfim, remetia ao sétimo círculo do Inferno tudo o que afrontava a sua estrábica visão do mundo. Não era que o seu entendimento do mundo fosse turvo, ou que os instintos lhe tendessem para o erradio. Nada disso. Estava tudo no seu lugar, apenas havia umas divergências e quem estava errado era o mundo, não ele. Nunca teve namoros, nem houve fêmea que, cachopo ainda ou já taludo lhe pusesse a vibrar o sangue, o coração, ou só aquele outro órgão cuja nomeação aqui não se recomenda. E se algum galfarro ou mânfio masculino tal efeito lhe provocou, também disso não deu nota, embora aí haja que dar desconto à conformação moral atrofiada que acompanhava a sua infecta ideologia e que o faria esconder e disfarçar até à morte tão abominável pecado. Foi-lhe desafogada a vida no que ao caroço concerne, tenho logrado emprego cuja jorna sempre lhe deixava algum forro ao fim do mês. E era por essa via que julgava semear agrados entre quem o rodeava, para sacar afectos.

Os lirismos tendem a ser estéreis e se também são cínicos, metam-nos no órgão terminal do aparelho digestivo, fazem favor. Se a um desgraçado, ganindo de fome, lhe caírem nas mãos uns trocos clementes, não gostará ele de quem lhos serviu? E se aquele brinquedo que o menino cobiça mas julga inacessível lhe vier aos braços, por que pauta se mede a sua alegria e a gratidão a quem o ofereceu? Não é o único meio de granjear estimas, e há quem nem com ele se faça estimado. Mas uma parte enorme dos amores do mundo é no cacau que tem a sua adubação. Não tendo, o nosso homem, outros atractivos, era de todo legítimo que seduzisse a pataco, coisa que certas doutrinas têm por justa. Um abraço, um aconchego, um mimo, suavizam por igual a aspereza dum fracasso, seja custando umas guitas, seja como regalo da alma, pois quem os recebe não faz qualquer distinção. E ele tê-los-á tido, clandestinos uns, manifestos outros, embora sempre amargando a sombria solidão. Morto num lar, onde somava o seu desamparo aos dos demais, purificaram-no pelo fogo num crematório expedito, entregando-o aos parentes já reduzido a pó e a caminho do esquecimento. Passando pelo cemitério em dia de celebração, um parente aproximou-se da urna que lhe pareceu perfumada. Destapando-a, evolou-se das cinzas um insólito cheiro a perfume caro. Um dos coveiros, tido por papa-açorda e ermitão, aspergia-as regularmente com a água-de-colónia que ele sempre usou.

Rogério Silva