Desafios da maternidade debatidos em tertúlia em Castro Marim

Os desafios da maternidade foram o tema de debate de uma tertúlia que decorreu na segunda-feira, dia 2 de maio, na Biblioteca Municipal de Castro Marim, no âmbito do Dia da Mãe, anunciou a autarquia.

A iniciativa “Aqui entre Mães, que ninguém nos ouve”, organizada pelo projeto CLDS 4G “Castro Marim (COM)Vida”, contou com a participação da vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, pela médica e coach Isa Frazoa e pela enfermeira Patrícia Jerónimo.

A abertura do evento teve a cargo de Fátima Valentim, autora dos livros infantis “Pomba Lina” e “À Procura da Liberdade”, que declamou um poema da sua autoria na companhia da guitarra do músico Nelson Ramiro.

Além dos desafios da maternidade, foram ainda abordados temas como a saúde mental, a valorização e cuidado pessoal e o posicionamento feminino enquanto trabalhadora e enquanto mãe foram alguns dos temas abordados.

A plateia debateu ainda ideias sobre a mudança de paradigma do modelo familiar e da parentalidade.

Esta iniciativa teve como objetivo “contribuir para uma salutar troca de ideias sobre as diferentes dinâmicas, sobre a vivência da maternidade em diferentes circunstâncias e gerações e sobre as transversais emoções e sentimentos do que é ser mãe”, segundo o comunicado.