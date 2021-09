Descobrir a importância do pomar de sequeiro em Cacela Velha

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António convida o público em geral e as famílias para a descoberta da importância da alfarrobeira, amendoeira, figueira e oliveira na paisagem e no tecido sócio-económico do Algarve, com uma iniciativa que vai decorrer no dia 2 de outubro, em Cacela Velha.

“O Pomar Tradicional de Sequeiro trocado por miúdos” vai decorrer entre as 17:00 e as 19:00, associado às Jornadas Europeias do Património com o tema “Património Inclusivo e Diversificado”.

Será promovido um percurso na várzea de Cacela Velha, onde através de um jogo os participantes poderão conhecer as árvores que caracterizam o pomar de sequeiro, os frutos, a conservação, utilizações e importância histórica na economia do Algarve.

“Figueiras, amendoeiras, alfarrobeiras e oliveiras constituem o tradicional pomar de sequeiro que se assume como elemento identificador da paisagem cultural algarvia. Na sua complexa simplicidade, e adaptado às condições de solo e clima do Barrocal algarvio, o pomar de sequeiro garantiu durante séculos a valorização da paisagem e dos recursos naturais e assegurou o sustento das famílias que dele se ocupavam”, refere o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela em comunicado.

Para participar nesta visita-jogo, os interessados devem inscrever-se através do telefone 281952600 ou do e-mail ciipcacela@gmail.com.

