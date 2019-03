Desenhadores urbanos invadem Portimão

No próximo dia 31 de março, dezenas de desenhadores urbanos reúnem-se em Portimão, naquela que será a quarta edição do Encontro Urban Sketchers Algarve. Este ano, os desenhadores são desafiados a desenhar pessoas em movimento, tendo como mote “Portimão Cidade Europeia do Desporto (CED) 2019”.

O Teatro Municipal de Portimão será o ponto de partida para o encontro, às 14h00, seguindo-se um percurso pelas atividades desportivas que irão marcar a tarde desportiva na cidade, como é o caso do Open Day de BMX, no Parque da Juventude, e o III Algarve Box Cup, no pavilhão gimnodesportivo. Os participantes serão desafiados a retratarem o ambiente e dinâmica destes eventos.

“O grande objetivo é atrair pessoas que nunca desenharam a juntarem-se aos Urban Sketchers e partilhar conhecimentos, aperfeiçoando técnicas”, revelam os promotores do encontro.

Os Urban Sketchers Algarve são um coletivo de autores que desenham – neste caso a região do Algarve – em diários gráficos e encontram-se para desenhar pontualmente em várias localidades.