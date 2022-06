Despedida anunciada, gratidão manifestada!

“Depois de 20 anos, dou por terminada a minha carreira como jogador de futsal.

Quero agradecer aos clubes, dirigentes, adeptos, patrocinadores e principalmente a todos os jogadores que ao longo destes anos tive o privilégio de compartilhar a minha paixão pelo futsal!

Um obrigado à minha família que esteve sempre presente.

Mais do que títulos ou troféus, levo amigos para toda a vida e isso não tem preço!

Agradeço a DEUS por que deu-me MUITO mais do que eu alguma vez imaginei alcançar desportivamente!

Obrigado FUTSAL!”

Foi assim que Euclides Gomes Vaz, mais conhecido no mundo do futsal por Bebé, disse adeus à prática do jogo da sua paixão, despedindo-se das balizas do seu clube, Leões de Porto Salvo, e da sua e nossa seleção nacional.

Hoje, com 39 anos, à margem do comunicado que acima reproduzimos, confessou que: “Não tenho tempo para [se] coçar, mas estou a realizar o sonho de minha mãe”.

Sonho de sua mãe, que ele, de há muito alimenta, ao ponto de ser o único não profissional que se tornou campeão do mundo a tratar de um restaurante. Restaurante, cuja atividade, junto com sua mãe, desenvolve no Mercado Municipal do Bairro do Rego.

Circunstância que levou o selecionador nacional Jorge Braz a considerar que: “Bebé é um exemplo de vida!”

A própria mulher de Bebé refere que: “Nunca leva queixas para casa, porque não vê obstáculos e prefere concentrar-se nas soluções”.

Na hora do adeus, Bebé confessa que: “Queria jogar até aos 40, mas as coisas foram por outro caminho, a que não me podia furtar. A minha mãe já tem alguma idade para estar a tempo inteiro a cuidar do restaurante. Os treinos e os jogos ocupavam-me muito tempo, mas agora serei eu a colocar a mão na massa”, que corresponderá a um aumento de responsabilidades na outra profissão: a da restauração.

Da gratidão de Bebé, a outras bem expressas, como por exemplo do capitão do Sporting, João Matos: “Marcaste uma geração. Foste um dos melhores. Mais do que os títulos, o que fica é a amizade e as brincadeiras. Tens de sentir-te orgulhoso da tua carreira”. Outro seu companheiro das lides da modalidade, o fixo do Barcelona, André Coelho, destacou: “Um obrigado não é suficiente para agradecer tudo o que fizeste pela nossa modalidade”. Enquanto que a lenda Ricardinho, disse quase tudo: “As histórias que temos ficam nos balneários e para a vida. Que sejas tão feliz fora das quatro linhas como foste dentro, amigo”. Mensagens que o nosso confrade ‘Record’ registou.

Vezes quantas o fenómeno cultural de maior magia e impacto nos dias de hoje, nos prega destas ‘partidas’, nas quais emergem os valores fundamentais da Ética, a avalizarem o percurso de que o sucesso, o êxito não se compra, apenas se deverá merecer!