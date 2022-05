Despiste de autocarro causa três mortes e cinco feridos graves

O motorista e dono do autocarro que se despistou na A1 é uma das vítimas mortais do acidente que causou, mas dois mortos, cinco feridos graves e 22 ligeiros. O acidente ocorreu pelas 09:29 e o veículo, que seguia no sentido Norte-Sul, encontra-se em sentido contrário, ao quilómetro 212. O autocarro saiu esta manhã de Guimarães rumo ao Santuário de Fátima.

Pelo menos três pessoas morreram, cinco ficaram feridas com gravidade e 22 com ferimentos ligeiros no acidente com um autocarro que se despistou esta manhã na A1, na zona da Mealhada, a caminho de Fátima, informou a Proteção Civil.

Em declarações aos jornalistas, uma médica adiantou que os feridos graves “inspiram muitos cuidados” e que há também três feridos “intermédios”, que “não são de gravidade máxima, mas o suficiente para precisarem de cuidados médicos”.

A clínica adiantou que das três vítimas mortais duas são do sexo masculino e a terceira é uma mulher, todas com “entre os 60 e os 70 anos”, sendo que as idades dos feridos ligeiros rondam “os 40, 50 anos”, havendo também duas crianças “com cerca de dois anos” entre as vítimas ligeiras.

Três dos feridos graves foram encaminhados para o Hospital Universitário de Coimbra e os outros dois para o Hospital de Aveiro.

Fonte do INEM afirmou que no local estão seis Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, três Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, duas unidades de apoio psicológico, uma Viatura de Intervenção em Catástrofe, 20 ambulâncias e um helicóptero.