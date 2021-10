Despiste de automóvel no Azinhal causa dois feridos

O despiste de um veículo ligeiro que ocorreu ao início desta manhã no Azinhal, no concelho de Castro Marim, causou um ferido grave e outro ligeiro, disse ao JA fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Proteção Civil de Faro.

A vítima com ferimentos graves acabou por ser transportada de helicóptero para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

A mesma fonte disse ao JA que o alerta do acidente foi dado pelas 07:39 e as operações envolveram 21 elementos dos bombeiros e do INEM, com sete veículos e um helicóptero.

