Despiste de mota provoca um ferido grave

Ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 10 de junho, um despiste de um motociclo na zona de Vale Andreu, nas proximidades da Barragem de Beliche, no concelho de Castro Marim. Do acidente resultou um ferido grave do sexo masculino, com 42 anos.

O alerta foi dado por volta das 10:00, tendo a vítima sido transportada de helicóptero pelo INEM para o Hospital de Faro, segundo informação do Comando Distrital de Operações de Faro (CDOS)

No local do acidente estiveram 13 operacionais da corporação dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, GNR e INEM.