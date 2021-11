Detido homem que assaltava casas, restaurantes e viaturas em Olhão

Suspeito efetuava compras através do sistema ‘contactless’.

Foi detido esta quinta-feira, pela PSP, em Olhão, um homem de 38 anos, suspeito de 13 crimes de furto, seis de burla informática e outros tantos de falsidade informática, bem como um crime de detenção de arma proibida. O suspeito ficou em prisão preventiva.



Os crimes terão sido cometidos durante a noite, no concelho de Olhão, entre julho de 2020 e agosto de 2021. O detido introduzia-se em estabelecimentos de restauração, habitações, autocaravanas e automóveis, através do arrombamento de janelas e de portas. No interior, apoderava-se de dinheiro, cartões bancários, objetos com valor económico, aparelhos eletrónicos e de cozinha», descreve o Ministério Público.

Mais tarde, «gastava o dinheiro, vendia os aparelhos e objetos, e através do sistema contactless efetuava compras com os cartões bancários».

O homem entrou no radar das autoridades em Setembro, altura em que foi intercetado pela PSP na posse de um bastão extensível.

Ontem, foi detido com base em mandados de detenção emitidos pelo Procurador da República da secção de Olhão do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e foi presente ao Juízo de Instrução Criminal de Faro.

A investigação criminal da tutela do Ministério Público está a cargo da PSP.

