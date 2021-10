Detido no Algarve suspeito de fogo posto no concelho de Odemira

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem com 35 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de incêndio, ilícito ocorrido em Odemira.

Os factos em investigação verificaram-se esta madrugada nas instalações de uma associação desportiva, cultural e recreativa da referida localidade.

O detido será apresentado à Autoridades Judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

PUB