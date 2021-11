Detido por tráfico de droga em Cabanas fica em prisão preventiva

A GNR deteve um homem de 30 anos por tráfico de estupefacientes, na semana passada, em Cabanas de Tavira. O indivíduo fica em prisão preventiva, segundo aquela força policial.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, por tráfico de estupefacientes, em que os militares da GNR efetuaram várias diligências policiais que culminaram no cumprimento de dois mandados de busca (um domiciliário e outro no veículo).

O homem estava na posse de cerca de dez doses de cocaína, as quais se preparava para vender aos consumidores daquela localidade, de Vila Nova de Cacela e de Castro Marim.

Na sequência das buscas, foi possível apreender diversos materiais conotados com o tráfico de estupefacientes, bem como uma viatura.

Após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Faro, na sexta-feira, 26 de novembro, foi-lhe determinada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão.

