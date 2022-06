Detidos dois suspeitos por assaltos com armas de fogo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve e vai levar perante um juiz para aplicação de medidas de coação dois suspeitos de envolvimento em assaltos com armas de fogo na zona de Albufeira, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo um comunicado da força de segurança, no quadro do combate à criminalidade violenta foi identificado um grupo de pessoas suspeitas da prática de coação com arma de fogo e de porte de arma proibida no concelho de Albufeira, em finais de dezembro 2021.

A “forte indiciação” sobre esses homens permitiu às autoridades judiciárias competentes avançarem para a emissão de mandados de detenção dos dois suspeitos, com 23 e 29 anos.

“A operação policial desenvolvida logrou a localização e detenção de dois dos suspeitos, na cidade de Albufeira”, de acordo com o comunicado da PJ.

Os detidos vão ser agora presentes a um primeiro interrogatório judicial, em Albufeira, para aplicação das medidas de coação.

A PJ afirma que vai continuar a investigar este caso com o objetivo de identificar e localizar os restantes suspeitos membros deste grupo.

A força de segurança informa que também pretende esclarecer a relação entre este grupo e “recentes acontecimentos” na zona de Loulé, “de ofensa à integridade física motivados por ajustes de contas entre indivíduos com antecedentes policiais e criminais, pelo mesmo tipo de crimes e roubo”.