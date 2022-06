Detidos no Algarve em operação de contraterrorismo

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), participou no dia 20, na denominada Operação Claudia, realizada em concertação com as autoridades de França e Espanha, sob a égide da Europol, países onde foram igualmente e em simultâneo, efetuadas buscas e detenções.

Em Portugal foram cumpridos quatro Mandados de Busca domiciliária e de três Mandados de Detenção Europeus, sendo detidos três cidadãos estrangeiros, dois homens e uma mulher, na região do Algarve e de Setúbal.

O objetivo desta operação foi o desmantelamento de uma rede criminosa, dedicada à prática de crimes de auxílio à imigração ilegal, exploração sexual e branqueamento de capitais.

A investigação encontra-se a cargo das autoridades judiciárias francesas e contou com a cooperação judiciária, em território nacional, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Para além das referidas detenções, foram apreendidos em território nacional vastos elementos de prova, bem como duas viaturas e cerca de 12.000 euros em dinheiro.

Após interrogatório Judicial ficaram os três arguidos sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.