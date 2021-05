Dez milhões da CCDR para Programa Bairros Saudáveis

Dezassete entidades da região do Algarve viram aprovadas as candidaturas apresentadas ao Programa Bairros Saudáveis, o qual visa a dinamização de parcerias e intervenções locais para a promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais, anunciou a CCDR/Algarve.

Com um orçamento de 10 milhões de euros, o programa Bairros Saudáveis registou um interesse significativo por parte de associações, coletividades, organizações não governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, na sequência das ações de divulgação promovidas no final de 2020, resultando na aprovação de 246 candidaturas das 774 apresentadas.

No Algarve, foram aprovadas as candidaturas Culatra Responsável; Requalificação da Tenda Multiusos do Núcleo Piscatório da Ilha da Culatra; Projeto Semente; Bairro Cool; Sigapé pela Saúde; Projeto Raízes; Bairro Con(s)Ciência; Projeto Voltar a Sorrir; Afro Gypsy Costura; Môçes da nossa Terra; Escolanova – Centro de Artes da Bordeira; ASAS- Aldeia dos Saberes e dos Afetos; Romani Tehara (Ciganas de Amanhã) – Rumo ao Empowerment feminino nas comunidades ciganas; Pulsando a Saúde – Projeto Integrado, Perspetiva Biopsicossocial de Promoção Saúde e Bem Estar; No coração do Bairro – Intervenções a crianças com necessidades educativas especiais e famílias; PorTiArtista; e Recriar em

Comunidade – Espaço Intergeracional e Comunitário, apresentadas por entidades de Aljezur, Faro (3), Loulé (3), Portimão (4), Olhão, São Brás de Alportel e Tavira (4).

Tratando-se uma iniciativa interministerial, na qual também participam as áreas governativas da Saúde, Trabalho, Solidariedade e Segurança social e Agricultura, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) integra a equipa regional em representação do Ministério da Coesão Territorial.

