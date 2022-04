Dez praias algarvias recebem operação de limpeza

A operação “Praia Limpa” vai remover lixo e detritos em 10 areais e fundos marinhos do Algarve no dia 08 de maio, uma iniciativa promovida por um parque oceanográfico da região.

A ação, que conta com a parceria de várias entidades locais, decorre entre as 09:30 e as 12:00 em praias dos concelhos de Silves, Albufeira, Lagoa, Loulé e Faro.

As inscrições deverão ser feitas ‘online’ até 06 de maio.

Iniciada em 2017, em articulação com a operação “Montanha Verde”, a operação “Praia Limpa” faz parte da iniciativa de responsabilidade ambiental “Together we protect” (em português, “Juntos Protegemos”).