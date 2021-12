Dezoito cientistas da UAlg entre os mais citados a nível mundial

Dezoito cientistas da Universidade do Algarve (UAlg) encontram-se no ranking “World’s Top 2% Scientists list”, a lista com os mais citados a nível mundial, anunciou a instituição de ensino superior.

Esta base de dados abrange 22 áreas e 176 disciplinas, com uma lista de cientistas cujos trabalhos de investigação que foram publicados “aceleraram o progresso nas suas respetivas áreas e influenciaram a produtividade do trabalho de outros investigadores”, refere a UAlg em comunicado acerca dos dezoito cientistas.

Os dados foram ainda compilados em duas listas, uma sobre o impacto ao longo da carreira com 12 docentes da UAlg e outra que tem como referência o impacto ao longo do último ano, com 13 cientistas da instituição.

Estes docentes da UAlg que integram a lista fazem parte de áreas como Ciências do Mar e do Ambiente, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Engenharia.

Com o impacto ao longo da carreira:

Bebianno, Maria J.A.F.

Woodcock, Leslie V.

Miguel, M. Graça

Power, Deborah M.

Erzini, Karim

Petersson, Karl Magnus

Dinis, Maria Teresa

Ferreira, Óscar

Hellquist, Henrik

de Oliveira, José Valente

Grenha, Ana

Ruano, Antonio

Com o impacto ao longo do último ano:

Miguel, M. Graça

Bebianno, Maria J.A.F.

Grenha, Ana

Newton, Alice

Erzini, Karim

Ferreira, Óscar

Antunes, Maria Dulce

Ruano, Antonio

Aureliano, Manuel

de Oliveira, José Valente

Dinis, Maria Teresa

Custódio, Luisa

Fonte, Pedro

