DGAV alerta para gelados de alfarroba com pesticida cancerígeno

https://www.publico.pt/2021/07/22/sociedade/noticia/dgav-alerta-gelados-goma-alfarroba-contaminada-pesticida-cancerigeno-1971343 Em causa estão produtos que contêm o aditivo E 410 contaminado com o óxido de etileno, um pesticida não autorizado. Todos os produtos com o aditivo contaminado devem ser retirados e recolhidos do mercado.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) alertou esta quinta-feira para a possibilidade de existência no mercado nacional de alguns géneros alimentícios com goma de alfarroba E410, contaminada com um pesticida cancerígeno que representa um grave risco para a saúde.

Em comunicado, a DGAV explica que foram identificados, em junho, e notificados através do sistema de Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), alguns géneros alimentícios (gelados) elaborados com goma de alfarroba (aditivo alimentar E 410) contaminada com óxido de etileno.

“Esta contaminação, que inicialmente se considerou estar localizada e circunscrita a um lote de E410, aparentemente está disseminada por toda a Europa, pelo que a Comissão e os estados-membros decidiram tomar uma posição harmonizada”, acrescenta.

Tendo em consideração os seus efeitos para a saúde, os estados-membros concluíram que, para os produtos que contêm o aditivo E410 contaminado com o óxido de etileno, “não é possível definir um nível seguro de exposição para os consumidores”, o que significa que a exposição a qualquer teor representa um potencial risco.

Na nota, a DGAV informa que o óxido de etileno é um pesticida não autorizado e “constitui um risco grave para a saúde humana”, uma vez que “está classificado como mutagénico da categoria 1B, cancerígeno da categoria 1B e tóxico para a reprodução da categoria 1B”.

Para assegurar um alto nível de proteção da saúde dos consumidores, a DGAV diz que os produtos que contêm o aditivo E410 contaminado com óxido de etileno devem ser retirados e recolhidos do mercado e que os operadores devem informar as autoridades de todos os produtos em que a goma de alfarroba contaminada tenha sido utilizada, de modo a garantir que são retirados do mercado.

A comunicação por parte dos operadores deve ser feita através do endereço rasff@dgav.pt, com cópia para o endereço secDSMDS@dgav.pt.

A DGAV alarga estas cuidados aos produtos que já estão em casa do consumidor, para que estes possam ser devolvidos.

JA | LUSA

