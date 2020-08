DGS regista nova morte no Algarve pelo segundo dia consecutivo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Algarve tem 17 mortes (mais uma) causada pela Covid-19 e 929 casos (mais três), segundo o boletim epidemiológico deste domingo, 9 de Agosto, que acaba de ser divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS). É o segundo dia seguido com mortes na região, de acordo com os dados da DGS.

Este é o segundo dia consecutivo em que a Direção Geral de Saúde contabiliza óbitos no Algarve depois de mais de dois meses sem mortes na região.

A nível nacional, a DGS reporta neste domingo mais 131 casos do que no dia anterior, o que dá o total acumulado, desde o início da pandemia de 52.668 infeções. O número de óbitos subiu para 1756, mais 6 do que no último relatório.

No Norte contabilizam-se 19049 casos e 832 mortes, no centro há 4514 casos e 253 mortes, Lisboa e Vale do Tejo tem 27110 casos e 617 mortes e Alentejo tem 764 casos e 22 mortes.

A Madeira tem 123 casos e nenhuma morte, enquanto os Açores contabilizam 179 casos e 15 mortes.

As mortes foram registadas no Algarve (1), Lisboa e Vale do Tejo (4) e Norte (1).

O número de casos ativos voltou a diminuir no país, uma vez que o número de novos recuperados, mais 147, superou o de novos casos. 38.511 já recuperaram da doença.

Nos hospitais de todo o país há agora menos uma pessoa internada (total de 356), enquanto o número de pacientes nos cuidados intensivos se mantém em 33.

Em Portugal, há, atualmente, 37.496 contactos em vigilância pelas Autoridades de Saúde, enquanto 1458 pessoas esperam os resultados laboratoriais.

Desde o início da pandemia houve um total de 457.462 casos suspeitos, dos quais 403.336 não se confirmaram.