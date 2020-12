Dia da UAlg celebrado através da internet

A cerimónia comemorativa do Dia da UAlg vai decorrer na quarta-feira, dia 16 de dezembro, pelas 18:00, através da internet no portal da instituição, no Facebook e no Youtube, anunciou a Universidade do Algarve.

“Este ano, pela primeira vez, a cerimónia não irá decorrer presencialmente devido às circunstâncias impostas pela pandemia da COVID-19, pelo que apenas estarão presentes os oradores, sendo transmitida online”, refere a UAlg em comunicado.

A cerimónia tem início com uma intervenção do presidente do Conselho Geral da UAlg, Vítor Neto, seguida da entrega da Medalha da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço, com discurso de uma trabalhadora dos serviços de Ação Social, Graça Rafael.

De seguida será entregue o Prémio Universidade do Algarve aos diplomados com mérito no ano letivo de 2018/2019, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos.

A presidente da Associação Académica, Raquel Jacob, irá discursar em representação dos estudantes, antes da apresentação dos “Novos Doutores UAlg”.

Posteriormente, a docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Cátia Martins, vai intervir em representação dos docentes.

Para terminar, será feito um agradecimento aos funcionário e docentes, além de um discurso do reitor Paulo Águas que comemora o 41.º aniversário da Universidade do Algarve.

