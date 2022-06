Dia do Minibasquetebol celebrado por centenas de jovens em Faro

O Dia do Minibasquetebol e o Dia de Portugal foi celebrado a 10 de junho em Faro com um torneio que decorreu nos pavilhões de S. C. Farense, Municipal da Penha e Municipal D. Afonso III.

Cerca de 400 jovens e equipas técnicas de equipas de todo o Algarve, representando os escalões de mini 8, mini 10 e mini 12, que participaram também noutras atividades paralelas organizadas pelo Clube de Petanca de Faro, Associação Humanitária de Bombeiros de Faro – Cruz Lusa e pela Nutricionista da União das Freguesias de Faro.

A iniciativa foi organizada pela União de Freguesias de Faro, Associação de Basquetebol do Algarve, Clube de Futebol “Os Bonjoanenses” Faro e o Sporting Clube Farense, com o apoio da Câmara Municipal de Faro.