Dia do Município de Albufeira celebrado de 12 a 21 de agosto

O Dia do Município de Albufeira, comemorado a 20 de agosto, vai começar a ser celebrado no dia 12 do mesmo mês, pelas 10:00, com o reconhecimento dos jovens com percursos escolares de mérito, anunciou a autarquia.

Esta cerimónia vai decorrer no Salão Nobre e está inserida nas celebrações do Dia Internacional da Juventude, com 70 jovens a receber a distinção, seguido de um almoço coletivo e um passeio de barco.

Pelas 18:00 do mesmo dia será inaugurada a exposição “Cores e Formas dos Nossos Artistas”, na Galeria Municipal João Bailote.

Já no dia 14 de agosto decorre o espetáculo “As 1001 Noites do Acordeão”, pelas 21:30 na Ermida de Nossa Senhora da Orada, no âmbito das celebrações religiosas.

Na véspera do feriado municipal, a 19 de agosto, o grupo criador de TikTok, “BRK”, vai fazer uma demonstração de dança na Praça dos Pescadores, além de um espetáculo especial da Soul Dance.

Para terminar o dia, pelas 20:30 decorrem as “Caminhadas ao Luar”, aberta a toda a população e com dois percursos disponíveis, um médio e outro longo.

O Dia do Município, a 20 de agosto, começa pelas 09:30 com o hastear da bandeira e o Hino Nacional interpretado pela Banda Musical e Recreio de Paderne e pela Guarda de Honra a cargo dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e Fanfarra.

Pelas 10:00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, vai decorrer uma cerimónia de reconhecimento pelo trabalho relevante desenvolvido pelas instituições concelhias em resposta à pandemia de covid-19, enquanto às 18:30 será inaugurada a obra de preservação e conservação da escadaria e arriba da praia do Peneco, na esplanada Dr. Frutuoso da Silva.

À noite, pelas 22:30, sobe ao palco da Praça dos Pescadores a fadista Mariza, seguida de um espetáculo piromusical pela meia-noite.

No dia seguinte decorre a 16.ª Prova de Mar, na Praia dos Pescadores, com o secretariado aberto entre as 09:30 e as 11:00 e a 5.ª Prova de Promoção (250 m) às 11:15. Pelas 11:35 acontece a 7.ª Prova de Divulgação (800 m) e a Prova Principal (2000 m) decorre às 12:15, com a entrega de prémios agendada para as 14:30.