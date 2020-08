Albufeira é um dos municípios mais jovens do País

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Albufeira é um dos concelhos mais jovens do País e tem um saldo fisiológico acima da média nacional, com 495 nascimentos por cada 395 óbitos no ano de 2018 (últimos dados oficiais disponíveis), anunciou a PORDATA, por ocasião do Dia do Município de Albufeira, que hoje (20 de agosto) se comemora.

Por cada 100 residentes há 17 jovens com menos de 15 anos, 65 adultos e 17 idosos com 65 ou mais anos, anuncia o projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, enfatizando que Há 100 idosos por cada 100 jovens, menos 57 idosos do que a média nacional.

O concelho tem 41.326 habitantes, 36% dos quais são estrangeiros. No mesmo ano de referência havia 1.912 desempregados inscritos nos centros de emprego (7% da população residente entre os 15 e os 64 anos), 35% a menos que os inscritos em 2010 (2.920).

Havia 7.689 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário e, no extremo oposto do leque etário, por cada 100 residentes com 15 ou mais anos, existiam 27 pensões atribuídas pela

Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações.

Um ordenado de 976€ é quanto ganham em média os trabalhadores por conta de outrem no município, 191€ abaixo do ganho médio a nível nacional.

Há 209 alojamentos turísticos, mais 68 do que em 2010, um total de nove farmácias e 29 bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícola mútuo, menos 10 que em 2010.

O saldo financeiro positivo da Câmara Municipal é de +1.540 mil € (receitas: 75,3 Milhões €; Despesas: 73,8 Milhões €).

Um percentual de 7% das despesas da autarquia foram destinadas à cultura e desporto, valor inferior ao de 2010 (12% do total das despesas).

Cerca de 10% das despesas do município são relativas ao ambiente, 2 pontos percentuais acima do valor registado a nível nacional (8%).

O valor médio de avaliação bancária da habitação foi de 1.790 € por m2, 598 € superior à média nacional.