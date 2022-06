Dia do Município será celebrado com a música de António Zambujo

Um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, Antonio Zambujo, vai estar no palco do Revelim de Santo António no Dia do Município de Castro Marim, assinalado a 24 de junho, pelas 22:00.

Neste que é um dia dedicado ao município, a autarquia empenha-se em apresentar, todos os anos, um programa cultural diversificado, numa homenagem a Castro Marim, às suas gentes e à sua história.

Na véspera do feriado, dia 23 de junho, terá lugar o tradicional Arraial de São João, na Praça 1.º de Maio. A partir das 20:00, a sardinhada começa a festa, mas o momento alto destina-se à entrega dos prémios do XXI Concurso de Mastros, uma das tradições de maior apreço dos castromarinenses, que conta com o trabalho e a dedicação das várias associações locais e clubes locais.

O Dia do Município, 24 de junho, começa pelas 09:00, com o Hastear da Bandeira e a Arruada da Banda Musical Castromarinense. Segue-se uma missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Mártires.

A sessão solene tem lugar na Biblioteca Municipal de Castro Marim, pelas 11:00, e traz de volta ao debate um problema estrutural que há três anos marcava a agenda política no Algarve – a gestão de recursos hídricos.

“Com esta permanente preocupação, o município de Castro Marim tem trabalhado em várias frentes, objetivando a otimização da eficiência hídrica do território. Entre as principais medidas destacam-se a implementação das Zonas de Medição e Controlo (ZMC’s) no concelho, investimento realizado pelo Fundo Ambiental e em estreita colaboração com a APA, o desenvolvimento de um programa de engenharia financeira também com a APA, a Águas do Algarve e os campos de golfe Quinta do Vale e Castro Marim Golf, para que até ao final do ano se consigam regar os campos através da água tratada da ETAR de VRSA”. Em termos educativos, a autarquia refere que “se tem realizado um investimento num programa de atividades extracurriculares assente no tema da Água, apresentando-se, inclusive, neste dia, um livro infantojuvenil sobre a temática”.

As celebrações continuam à noite, mas já no palco do Revelim de Santo. António. O duo André Ramos e Emanuel Marçal vai abrir, pelas 21:00, o grande concerto de António Zambujo, que se estreia nos palcos de Castro Marim com o seu último álbum “António Zambujo Voz e Violão”, inspirado num dos discos da sua vida “João Voz e Violão”, álbum de João Gilberto editado em 1999.