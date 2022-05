Dia Internacional da Família será assinalado no município

O município de Albufeira vai assinalar, durante o mês de maio, o Dia Internacional da Família (15 de maio) com um conjunto diversificado de atividades abertas ao público em geral, de forma a sensibilizar para a importância do amor, respeito e compreensão no reforço dos laços familiares.

O programa vai iniciar-se dia 07 de maio com o Ciclo de Conversas “Keep Calm and vamos Conversar!” que vai desenrolar-se em mais duas sessões (21 e 28 de maio). A primeira sessão conta com a participação do professor Carlos Neto, que irá abordar a temática “Pais e Filhos a Brincar, sarilhos a dobrar!”. Já a segunda sessão será dedicada ao “Bullying e Cyberbullying: Como prevenir e agir?”, com explicações de Luís Fernandes e Tito Morais, ambos especialistas do tema. A última sessão desdobra-se por uma temática mais dirigida aos próprios pais, “Família, será que sabemos comunicar? Parentalidade consciente, o que é?”, e será dirigida por Andreia Carvalho e Rita Guapo.

Todas as sessões serão realizadas na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, das 10:30 às 13:30, com um número máximo de 70 participantes. O principal objetivo do Ciclo de Conversas passa por promover momentos de esclarecimento, partilha de dúvidas, estratégias e reflexão sobre diversas temáticas, minimizando preocupações sentidas pelos participantes.

No dia 15 de maio, todos os caminhos vão dar a Paderne. O Dia Internacional da Família vai ser celebrado com uma “Caminhada em Família…pelos trilhos de Paderne”. O ponto de encontro está marcado para as 09:30 no parque de estacionamento debaixo da Via do Infante, onde depois da receção das famílias os participantes poderão dar início à caminhada, que conta ainda com um momento musical proporcionado por Mateus Verde às 11:30 e com uma visita ao Castelo de Paderne, às 12:00.

Os eventos programados irão decorrer ao longo do mês de maio, com participação gratuita, estando sujeita, no entanto, à inscrição no Gabinete da Família ou através do e-mail [email protected], entre os dias 09 a 13 de maio.