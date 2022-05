Dia Internacional do Clima comemora-se em Loulé durante uma semana

No dia 14 de maio comemora-se o Dia Internacional do Clima, efeméride que o Município de Loulé irá assinalar através de um conjunto diversificado de atividades dirigidas a diferentes públicos-alvo, que irão prolongar-se por uma semana, anunciou a autarquia.

As iniciativas têm início logo no sábado, com duas atividades lúdicas dirigidas a crianças, jovens e respetivas famílias. Às 10h30, no Polo da Biblioteca Municipal de Quarteira, tem lugar o “Bora lá à Biblioteca | CLIMAAT100”, onde os mais novos poderão ouvir uma história sobre as alterações climáticas em Loulé, na qual o menino Diogo e o seu irrequieto gato Carapau os levam numa viagem no tempo e os ensinam, de uma forma cómica e leve, a combater as alterações climáticas no seu concelho.

No mesmo horário, na Foz do Almargem e do Trafal (Quarteira), as famílias são desafiadas a participar no “Bioblitz e Alterações Climáticas”, uma atividade de ciência-cidadã, na qual os intervenientes, através da utilização de aplicações móveis (Biodiversity4all; iNaturalis) colaboram na identificação e registo de observações de espécies desta (futura) Reserva Natural Local. Ambas as atividades requerem inscrição prévia para [email protected] .

Na segunda-feira, dia 16, tem lugar a 7ª Reunião do Conselho Local de Acompanhamento da Ação Climática de Loulé, órgão constituído por mais de 70 entidades, que tem como missão contribuir para a promoção, acompanhamento e monitorização da política de ação climática local, no sentido de uma governança mais eficiente, participada e duradoura. Este Conselho foi já promotor de vários momentos de debate e reflexão, iniciativas de capacitação técnica e impulsionador de projetos- piloto em curso. Pretende-se que este seja um momento de reflexão e partilha sobre o trabalho do Município no âmbito da Política Local de Ação Climática, que se encontra organizado em dois momentos.

De manhã, terá lugar no Cineteatro Louletano, uma sessão plenária onde será aludido o recentemente aprovado Plano Municipal de Ação Climática de Loulé (PMAC de Loulé), assim como outros projetos que o Município se encontra a desenvolver no âmbito da ação climática. Durante a tarde, terá lugar o workshop “Qual o contributo dos atores chave para a ação climática local?”, em que os participantes integrarão mesas de trabalho temáticas (Água, Floresta e Biodiversidade e Energia).

A 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem, o programa arranca com uma ação de sensibilização sobre eficiência hídrica na Escola Prof. Sebastião Teixeira (Salir), enquadrada no projeto da Comunidade Energética Escolar, e no decorrer da qual serão instalados dispositivos de redução de caudal nas torneiras e chuveiros da escola, equipamentos que permitirão uma redução superior a 50% no consumo de água nestes locais.

Nessa mesma manhã, às 11h00, na Biblioteca Municipal de Loulé, terá lugar uma ação de sensibilização sobre gestão de resíduos dirigida aos técnicos da Câmara Municipal de Loulé. Para finalizar o dia dedicado à reciclagem, pelas 21h00, na Casa do Meio Dia (Loulé) irá realizar-se a Palestra “ReciclArte”. Dirigida ao público em geral, e tendo como oradoras Inês Reis (Inframoura), Joana Dias (Loulé Design Lab) e os criativos do Loulé Design Lab, esta palestra tem como principal mote dar a conhecer o projeto INFINITY, que associou reciclagem, transformação, ambiente e solidariedade, através da reflexão conjunta sobre o trabalho realizado. A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia para [email protected]

O dia 19 de maio é um dia dedicado aos jovens, havendo lugar, pelas 11h45, uma ação do “Desafio Alfarroba”, projeto que envolve a Escola EB 2,3 Dr. António de Sousa Agostinho (Almancil), e às 14h30, a Palestra “Ação Climática no Município de Loulé”, realizada na Escola Secundária de Loulé, e dirigida a esta comunidade escolar.

Para encerrar a efeméride, no dia 20 de maio, de manhã, terá lugar o ato de assinatura da escritura pública da constituição da Associação Adapt.local – Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas. Integrando à data uma parceria informal, cujo Conselho Coordenador é presidido pelo Município de Loulé, e que envolve cerca de 30 municípios a nível nacional, assim como instituições de ensino superior, centros de investigação, organizações não-governamentais e empresas, com a finalidade de dinamizar a adaptação local às alterações climáticas em Portugal, a Adapt.local formaliza-se assim como associação de direito privado sem fins lucrativos, com natureza associativa, com o propósito de dinamizar a adaptação local às alterações climáticas em Portugal. O seu papel é promover um processo contínuo de planeamento adaptativo que aumente a capacidade dos municípios portugueses e de outras entidades, públicas ou privadas, em incorporar a adaptação às alterações climáticas nas suas políticas de atuação e nos seus instrumentos, afirmando a importância da escala local para a conceção e implementação de soluções de adaptação mais eficazes, eficientes e equitativas.

Para mais informações sobre a Semana do Clima de Loulé, consulte: www.louleadapta.pt