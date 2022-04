Dia Internacional do Jazz celebra-se ao som da música de Amaro Freitas

Uma das grandes revelações do jazz internacional – o pianista Amaro Freitas – estará em Loulé no Dia Internacional do Jazz, assinalado no sábado, dia 30 de abril, para misturar sons e as raízes do nordeste brasileiro com a sonoridade do jazz em piano, contrabaixo e bateria.

Esta será uma oportunidade única para ver e ouvir um instrumentista e compositor que tem vindo a conquistar território na cena jazzística mundial e que tem obtido enorme reconhecimento pela crítica, agora que apresenta o seu terceiro álbum de originais, “Sankofa”.

A UNCUT considera o seu último disco “impressionante, novo e vibrante”. A Downbeat colocou-o na linhagem de nomes como Abdullah Ibrahim, Thelonius Monk e Chick Corea. A Jazzwise classificou-o como um “álbum magnífico”, “repleto de ideias inesquecíveis e sonoridades cativantes”. E a Mojo avaliou-o com uma rapsódia que releva o “elaborado estilo composicional” do seu autor.

“Sankofa” é um resgate da cultura afro-brasileira a partir de composições vibrantes e ecléticas. O nome advém de um dos símbolos Adinkra (ideogramas que representam conceitos) criados pelos povos africanos Akan na região de Gana, como forma de comunicação. O símbolo “Sankofa” representa um pássaro com a cabeça voltada para trás, expressando assim a vontade de Amaro Freitas em voltar às raízes para poder avançar em novos voos, sonhos e futuros.

O álbum é para si “uma busca espiritual por histórias esquecidas, filosofias antigas e figuras inspiradoras do Brasil Negro”.

O concerto de Loulé faz parte da tour europeia do artista, que teve início a 27 de abril, em França, e que terminará a 21 de maio na Suíça, passando por vários locais emblemáticos e de referência como o Festival X-Jazz (Berlim), Jazz Café (Londres) e Moods (Zurique).