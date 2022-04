Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinalado no município

Celebrou-se esta segunda-feira, dia 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Castro Marim assinalou a data com visitas guiadas ao Forte de São Sebastião.

O Forte completou este mês 381 anos desde a sua construção, obra do rei D. João IV, no âmbito das Guerras da Restauração com Espanha (1640-1668).

O Forte de São Sebastião de Castro Marim – assim denominado por ocupar o local onde anteriormente terá existido uma ermida dedicada a São Sebastião – é um exemplo do que foi o amplo processo de renovação do sistema defensivo da vila nos meados do século XVII.

