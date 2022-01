Dia Mundial das Zonas Húmidas é assinalado em Alvor

O Agrupamento de Escolas da Bemposta volta a assinalar o Dia Mundial das Zonas Húmidas, o que acontece desde 2017, com a remoção do chorão-das-praias nas dunas da Ria de Alvor por parte de duas turmas da EB 2,3 Francisco Sobral, da Mexilhoeira Grande (dia 2 de fevereiro), e três turmas da EB 2,3 da Bemposta (dia 11).

O chorão-das-praias (Carpobrotus edulis) é uma planta exótica com comportamento invasor e infestante, constituindo uma das principais ameaças ambientais associadas à degradação de habitats, que constam no anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro.

Esse decreto regula a introdução de espécies não indígenas da flora e fauna em território nacional, capazes de afetar seriamente a diversidade biológica, as atividades económicas ou a saúde pública