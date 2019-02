Dia Mundial de Luta Contra o Cancro assinalado em Olhão pelas crianças

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Divisão de Educação e Desporto do Município de Olhão, assinalou a 4 de fevereiro, o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, com a realização, nas escolas EB1 de Brancanes e na EB1 de Marim, de duas sessões informativas sobre alimentação e lanches saudáveis, no sentido de promover hábitos de vida salutares e sensibilizar para a literacia em saúde nas escolas.

No

final das sessões, foi oferecida a cada aluno uma lancheira com tangerinas e

informação sobre alimentação saudável, como forma de promover o consumo de

lanches que possam contribuir para a diminuição da incidência desta doença na

sociedade em geral.

A atividade foi desenvolvida no âmbito da campanha com a temática “Eu sou… eu vou, cada um de nós pode ser o herói desta história”.

A Câmara Municipal de Olhão juntou-se a esta causa, promovendo a adoção de escolhas alimentares saudáveis junto dos munícipes mais jovens, uma vez que 1/3 dos cancros são evitáveis.