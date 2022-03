Dia Mundial do Rim assinala-se com ação de sensibilização em Faro

O Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) associa-se às comemorações do Dia Mundial do Rim. Seguindo o lema deste ano “Saúde Renal para Todos”, os profissionais do serviço promovem diversas iniciativas direcionadas para a comunidade.

No dia 10 de março, a equipa multidisciplinar de Nefrologia do CHUA vai estar presente no Mercado Municipal de Faro para a realização de uma ação de sensibilização.

A ação, que decorre entre as 09:00 e as 12:00, consiste na entrega de folhetos informativos sobre saúde renal, na aplicação e um ‘Quiz’ com questões sobre alimentação, saúde mental, atividade física e atividade social, bem como através da exibição de um vídeo com conteúdos informativos sobre a temática. Os profissionais estarão ainda no local, disponíveis para prestar informação e esclarecimento de dúvidas.

Paralelamente e a partir do mês de março, vai ser ainda iniciada a publicação de artigos com conteúdos sobre diversos temas de nefrologia, redigidos pela equipa multidisciplinar do serviço.

A iniciativa é promovida e dinamizada pelo Serviço de Nefrologia do CHUA e conta com o apoio institucional da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) que se associou através da divulgação de conteúdos informativos sobre esta temática nas suas redes sociais e canais oficiais, nomeadamente, nos quiosques multimédia dos Centros de Saúde da região. São ainda parceiros a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, a Ambifaro e a autarquia de Faro.