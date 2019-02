Diálogo de portugueses e espanhóis une as duas margens do Guadiana

O terceiro diálogo de cidadãos transfronteiriço entre Portugal e Espanha realiza-se na próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro, nas localidades de Silvestre de Gúzman, na província de Huelva, em Espanha, e em Vila Real de Santo António, contando com as participações de Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e da Eurorregião Alentejo-Algarve–Andalucía, e de Sofia Colares Alves, Chefe da Representação Permanente da Comissão Europeia em Portugal.

Este é um projecto-piloto dinamizado pelos centros Europe Direct do Algarve e Huelva, financiado pela Comissão Europeia, e destina-se a um grupo transnacional de cidadãos da região do Algarve e da província de Huelva, com o objetivo de informar sobre o estado atual da União Europeia e propor o debate sobre as possíveis opções para o seu futuro, o qual será moldado necessariamente pelo resultado das eleições europeias de 2019.

O tema deste terceiro diálogo é “O funcionamento da Democracia na Europa” e o mote: “O teu Voto importa. Enamora-te da Europa!”

“Estes cidadãos hão-de olhar para a política da UE da mesma forma que olham para as políticas nacionais, onde as linhas de separação não dependem do lugar de origem do cidadão, mas do teor das suas decisões e dos valores que defende”, realça a CCDR Algarve.

Diferentes fronteiras da União Europeia acolheram estas iniciativas. Entre Portugal e Espanha, realizaram-se já dois eventos, em maio e outubro de 2018.