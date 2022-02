Dicionário enciclopédico conta história das famílias de Barão de S. Miguel

No próximo dia 13 de fevereiro, domingo, pelas 15:00, será apresentado o “Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel”, na Igreja Matriz de Barão de São Miguel, no concelho de Vila do Bispo.

PUB

Esta é uma obra monográfica da autoria de Nuno Campos Inácio que abarca o período compreendido entre 1540 e 1920, e agora editado pelo município de Vila do Bispo.

Trata-se do primeiro volume de uma coleção dedicada à história local, à genealogia das famílias e à vida social, administrativa, política, económica e religiosa de cada uma das freguesias do concelho.

O lançamento do volume relativo à povoação e gentes de Barão de São Miguel assinala 97 anos sobre o restabelecimento desta freguesia, por desanexação da freguesia de Budens, conforme Decreto datado do dia 09 de fevereiro de 1925.

O “Dicionário Enciclopédico das Famílias de Barão de São Miguel” já foi apresentado, em formato webinar, no passado dia 16 de janeiro, no âmbito do programa de comemorações do Dia do Município – Dia de São Vicente, encontrando-se esta apresentação virtual disponível para visualização no Canal Youtube do município de Vila do Bispo.