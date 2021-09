Dieta Mediterrânica é tema de exposição no Mercado da Ribeira de Tavira

Até 30 de setembro, irá estar patente no Mercado da Ribeira da cidade de Tavira a exposição itinerante “Dieta Mediterrânica, Património Cultural Milenar da Humanidade”, a qual se destina a promover e divulgar a Dieta Mediterrânica, nas suas diferentes vertentes, e é dirigida a todos os grupos etários, anunciou o município de Tavira.

Os painéis integram uma síntese sobre o elemento inscrito pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade: a sua história, as paisagens culturais, a saúde, os produtos, a candidatura/inscrição, as tradições, a gastronomia, as festividades, entre outros.

A presente exposição teve financiamento do programa ALG -04-2114-FEDER-000007 – Tavira Todo o Ano com a Dieta Mediterrânica – CRESC Algarve 2020.

