Dieta Mediterrânica é tema de jogo de telemóvel criado pela ARS Algarve

Ludus Med é o nome da nova App do jogo educativo criado pelo Gabinete de Nutrição do Departamento de Saúde Pública e Planeamento da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, no âmbito do Projeto MEDITA – «Dieta Mediterrânica Promove Saúde», com o objetivo de promover a importância da Dieta Mediterrânica, anunciou a ARS Algarve.

O jogo está disponível na plataforma Google Play Store e é acessível e gratuito para todos os telemóveis Android, pretendendo divulgar as diversas dimensões da Dieta Mediterrânica, como Saúde, Ambiente, Património, Cultura, Paisagem e Sustentabilidade,

O Projeto MEDITA – «Dieta Mediterrânica Promove Saúde» foi desenvolvido em parceira pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, pela Administração Regional de Saúde do Algarve, pela Universidade do Algarve e pelo Servicio Andaluz de Salud da Junta de Andalucia, e financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do programa operacional INTERREG Espanha – Portugal (POCTEP).

Cada parceiro planeou atividades que visam a promoção da saúde de jovens que frequentam as Escolas Secundárias da região do Algarve e Andaluzia, de forma a melhorar os hábitos alimentares e promover o combate à obesidade, de acordo com uma das quatro metas do Plano Nacional de Saúde.

Neste contexto, surgiu o Ludus Med, sob a coordenação da ARS Algarve, com o objetivo de promover a saúde através do aumento da literacia em Dieta Mediterrânica. Neste sentido, foram concebidos conteúdos, através de 500 questões distribuídas por 12 domínios, em formato digital de modo a privilegiar a comunicação com a população mais jovem.

Com este jogo pretende-se transmitir conhecimentos e proporcionar experiências lúdicas que estimulem as competências necessárias à descoberta, valorização e proteção deste valioso património cultural, a Dieta Mediterrânica, enquanto estilo de vida saudável e ambientalmente sustentável.

A ARS Algarve tem sido responsável pelo desenvolvimento de diversas intervenções nesta área, cujo objetivo visa melhorar o estado nutricional da população, através do aumento do nível de adesão à Dieta Mediterrânica. Uma das vertentes do trabalho desenvolvido tem-se traduzido na produção de materiais de apoio à literacia nutricional e alimentar, como determinante na promoção da sua saúde.

O Ludus Med encontra-se disponível para download através do link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magiklabs.g_ludusmed

